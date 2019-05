Viktor Verhulst: “Aan kinderen beginnen? Ik vind dat een beangstigende gedachte”

Binnenkort debuteert Viktor Verhulst als presentator van ‘Love Island’. De zoon van Gert Verhulst en ex van Marthe (K3) geeft in Dag Allemaal een blik in zijn eigen liefdesleven dat gedomineerd wordt door bindingsangst.

Viktor Verhulst werd vooral bekend door zijn relatie met Marthe De Pillecyn, van 2016 tot 2018. Nu staat de 24-jarige Antwerpenaar in de spotlights door zijn debuut als presentator van het datingprogramma ‘Love Island’, dat van start gaat op 27 mei.

Geen zin om zich te settelen







De zoon van Gert Verhulst vertelde eerder in ‘Gert Late Night’ al dat hij last heeft van bindingsangst. In Dag Allemaal gaat hij daar verder op in. “Ik heb geen zin om mij nu te settelen, aan kinderen te beginnen en over tien jaar te scheiden. Ik zie nochtans meer en meer bevriende leeftijdsgenoten die zich wél al helemaal settelen. Mijn ouders waren 26 toen ik werd geboren. Dat wil zeggen dat ik volgend jaar aan kinderen zou moeten beginnen… Ik vind dat een beangstigende gedachte”, vertelt hij.

Utopisch beeld

Viktor gelooft niet echt dat mensen hun hele leven samen kunnen blijven. “Als je het puur statistisch bekijkt, dan zijn er maar heel weinig koppels die hun hele leven samen blijven. Ik weet zelfs niet of dat in de mens zit. Maar da’s wel het beeld dat we als kind meekrijgen via de sprookjes, Disneyfilms en utopische verhalen. En toegegeven: da’s heel mooi wanneer het kan, maar ik denk niet dat het realistisch is”, luidt het.

Weinig afgezien van scheiding

De charismatische twintiger wijt zijn bindingsangst niet aan de scheiding van zijn vader, toen Viktor slechts negen jaar was. “Zij waren lang niet de enigen. Bij het merendeel van mijn vrienden en leeftijdsgenoten heb ik de ouders zien scheiden. Als ik zeg dat twee op de tien nog samen zijn, zit ik er niet ver naast, schat ik. Ik vraag mij oprecht af of die mensen nu gelukkig zijn. Eigenlijk besefte ik bij die scheiding niet zo goed wat er gebeurde. Ik dacht vooral aan de dubbele kerstfeesten, verjaardagsfeestjes, twee keer cadeautjes… Niet aan de pijn en het verdriet van mijn ouders. Maar net daardoor heb ik weinig afgezien van de scheiding”, klinkt het.