Trui Kurt Cobain gaat voor enorm bedrag onder de hamer

Een grijze trui die ooit toebehoorde aan Kurt Cobain is op een veiling verkocht voor maar liefst 75.000 dollar, grofweg 67.500 euro. Het kledingstuk kwam oorspronkelijk uit een tweedehands winkel, maar steeg in waarde nadat de betreurde zanger van Nirvana het item droeg tijdens een fotoshoot in 1993.

Een anonieme koper trok zijn portemonnee wijd open tijdens een veiling in het Hard Rock Cafe op Times Square in New York, zo laat het veilinghuis weten. Cobain droeg de trui destijds voor een fotoshoot met de band voor het album ‘In Utero’, wat uiteindelijk ook zijn laatste shoot bleek te zijn voordat hij zichzelf van het leven beroofde in 1994.







“De shoot moest oorspronkelijk in Central Park plaatsvinden, maar omdat Cobain ziek was werd de shoot verplaats naar de kelder van het resort waar de band verbleef”, staat te lezen op de website van het veilinghuis. “Cobain arriveerde drie uren te laat voor de shoot en vroeg een emmer in het geval hij zou moeten overgeven.”

Courtney Love

Courtney Love, de weduwe van Cobain, gaf de trui na zijn dood weg aan een bekende van hen tijdens de begrafenis.