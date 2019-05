Verdacht poeder in bankkantoor in Waregem blijkt onschadelijk

In een bankkantoor in Waregem is dinsdag een envelop met een verdacht poeder onderschept. Het filiaal werd gesloten en het personeel mocht het kantoor niet verlaten. Na onderzoek bleek het om een onschuldig poeder te gaan. In het kantoor van KBC in de Stationsstraat in Waregem moesten enkele personeelsleden enkele uren in quarantaine verblijven nadat daar een brief werd aangetroffen met een verdacht poeder. De politie en de civiele bescherming kwamen ter plaatse om de zaak te onderzoeken. Uit een eerste analyse door de civiele bescherming bleek de inhoud van de envelop echter onschuldig te zijn, waardoor iedereen na enkele uren het bankkantoor mocht verlaten.

Het poeder wordt nu verder onderzocht. Het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk heeft nog niemand opgepakt. Het onderzoek naar de afzender van het poeder loopt.

bron:Â Belga