Vanavond stille wake nabij plaats van moord op Julie Van Espen

In het Antwerpse district Merksem organiseren sympathisanten vanavond om 21 uur een stille wake voor Julie Van Espen. Plaats van afspraak is de brug nabij het Sportpaleis, waar de 23-jarige studente uit Schilde werd vermoord en vervolgens in het Albertkanaal gegooid. De organisatoren willen met de bijeenkomst “een signaal geven dat we niet content zijn dat het rechtsysteem faalt”, maar ook laten zien “dat we er zijn voor elkaar in slechte tijden” en medeleven tonen met de nabestaanden van Julie. Ze vragen de aanwezigen om een witte roos, fakkel of een kaars mee te brengen.

bron:Â Belga