Pro Basketball League maakt genomineerden bekend voor hernieuwde basketbalawards

De Pro Basketball League heeft de genomineerden bekendgemaakt voor de EuroMillions Basketball Awards van volgende week woensdag. Amin Stevens (Brussels), Paris Lee en Ismael Bako (beiden Antwerp Giants) zijn de kandidaten om tot MVP verkozen te worden. De basketbalawards vieren na acht jaar afwezigheid hun terugkeer. Het event gaat door in de AED Studio’s in Lint. In de strijd om Speler van het Jaar in de EuroMillions Basket League gaat het tussen Alex Libert (Spirou Charleroi), Hans Vanwijn en opnieuw Ismael Bako (beiden Antwerp Giants). De prijs voor Belofte van het Jaar is voor Titio Casero-Ortiz (Okapi Aalstar), Seppe D’Espalier (Leuven Bears) of Niels Foerts (Brussels). Als Coach van het Jaar wordt gekozen tussen Serge Crevecoeur (Brussels), Dario Gjergja (Oostende) en Roel Moors (Antwerp Giants).

Bij de vrouwen wordt Laure Resimont (Sint-Katelijne-Waver), Mariona Ortiz of Celeste Trahan-Davis (beiden Castors Braine) MVP. De strijd om de prijs voor Speelster van het Jaar gaat tussen Antonia Delaere (Castors Braine), Jolien Goyvaerts (Kangoeroes Mechelen) en opnieuw Laure Resimont (Sint-Katelijne-Waver), terwijl als Coach van het Jaar gekozen wordt tussen Arvid Diels (Sint-Katelijne-Waver), Philip Mestdagh (Namen) en Patrick Muylaert (Castors Braine). Belofte van het Jaar wordt Tesse Kapenga (Deerlijk), Maxuella Lisowa (Castors Braine) of Becky Massey (Sint-Katelijne-Waver).







De Scheidsrechter van het Jaar tot slot wordt Ronny Dennis, Renauld Geller of Nick Van den Broeck.

De genomineerden werden gekozen door een vakjury.

bron:Â Belga