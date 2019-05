Pensioenen voeren de boventoon in online campagne

De verkiezingscampagne gaat online opvallend vaak over de pensioenen. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Antwerpen, die nieuwswebsites en Twitter heeft gescreend met behulp van taaltechnologie. Wat de partijen betreft gaat N-VA online het meest over de tongen. Politici struinen de wekelijkse markten af, plakken affiches en trekken op huisbezoek, maar de verkiezingscampagne speelt zich meer en meer ook online af. De onderzoeksgroep Clips van de Universiteit Antwerpen gebruikte taaltechnologie om online nieuwsberichten en tweets te analyseren op inhoud en sentiment om een politieke barometer op te maken van die online kiescampagne.

Qua thema’s is het duidelijk: niet migratie, mobiliteit of klimaat voeren de boventoon maar wel de pensioenen. De afgelopen 14 dagen werd dat thema in online nieuwsberichten en op Twitter bijna 3.000 keer vernoemd. De discussie over het optrekken van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar woedt volop, maar ook de voorstellen van verschillende partijen rond een minimumpensioen vinden blijkbaar weerklank. Het dossier wordt vooral vernoemd in relatie tot N-VA en Groen, met politici Theo Francken en Kristof Calvo als belangrijkste exponenten.







Ook de kilometerheffing was de laatste weken een veelbesproken onderwerp. De kilometerheffing stond lange tijd op de planning van N-VA-minister van Mobiliteit Ben Weyts, maar de partij besliste het rekeningrijden voor personenwagens niet langer te verdedigen bij “gebrek aan draagvlak”. Het thema kwam 1.117 keer aan bod op Twitter en in online nieuws, vooral in relatie tot N-VA en Weyts.

De salariswagens zijn – afgegaan op taaltechnologie – het derde campagnethema, al werd dat maar 729 keer vernoemd. Daar zijn Groen en Kristof Calvo het vaakst vernoemd.

Het VN-migratiepact, de tekst waarover de federale regering eind vorig jaar nog viel, werd maar 501 keer genoemd en lijkt dus niet meer echt mee te spelen in de campagne. De brexit en het klimaatprotest, respectievelijk 284 en 117 keer vernoemd, lijken ook wat weggedeemsterd uit de campagne.

Op vlak van partijen gaat N-VA met de online aandacht lopen. De Vlaams-nationalisten werden de afgelopen maand in totaal 67.077 keer genoemd in nieuwsberichten of op Twitter, ver voor Groen (36.078 keer), CD&V (20.844 keer), Open Vld (20.182 keer) en Vlaams Belang (10.011 keer).

N-VA-politicus Theo Francken rolt veruit het meest over de tongen, met 13.848 vermeldingen. Kristof Calvo van Groen werd 8.759 vernoemd, en N-VA-voorzitter Bart De Wever 5.660 keer. De top vijf kleurt trouwens volledig geel en groen: Groen-voorzitster Meyrem Almaci staat op plaats 4, kandidaat-premier voor N-VA Jan Jambon sluit af.

De onderzoekers analyseerden ook het sentiment over partijen en politici, maar dat is over het algemeen vrij stabiel. Voor zowel N-VA, CD&V als Groen – de drie meest vermelde partijen – schommelt de positieve publieke opinie rond de 40 procent, is een derde tot 40 procent van de opinie neutraal en is ongeveer een kwart van de berichten negatief.

Het onderzoek gebeurde op basis van software die elke dag automatisch ongeveer 1.000 online nieuwsberichten en meer dan 200.000 tweets verwerkt. De software kan bepalen waar een tekst over gaat en of die eerder positief of negatief is, legt professor Walter Daelemans van Clips uit. Het systeem kan de uitslag van de verkiezingen echter niet voorspellen, benadrukt hij. “Deze methode kent haar beperkingen. Zo zit de accuraatheid van automatische taalkundige analyse van sentiment bijvoorbeeld rond 90 procent. Trends zullen dus correct gedetecteerd zijn, maar individuele tweets en persberichten kunnen geregeld fout geanalyseerd worden.”

