Maar een verkochte postzegel op vijf is prior

Sinds begin dit jaar heeft bpost weer de priorzegel ingevoerd en die was de eerste maanden goed voor zowat 20 procent van de nieuw verkochte postzegels. “Dat is in lijn met de verwachtingen”, luidde het in de marge van de algemene vergadering van het postbedrijf. Een ruime meerderheid van de klanten van bpost kiest voor non-prior en dus zou het bedrijf zijn distributiemodel daaraan kunnen aanpassen. Bij een priorzegel betaalt de klant extra om zijn post daags nadien zeker op de bestemming te krijgen. Non-prior betekent dat de brief drie tot vier dagen onderweg kan zijn. Volgens bpost-topman Koen van Gerven wordt dat principe door een overgrote meerderheid van de klanten (94% van de particulieren en 92% van de zakenklanten) aanvaard.

Tegelijk wordt het Belgische postbedrijf geconfronteerd met een forse daling van de brievenpost. In het eerste kwartaal bedroeg die daling 9 procent, wat meer was dan verwacht. Volgens Van Gerven was vooral de maand maart erg slecht. “Maar ik heb geen glazen bol wat dit betekent voor de rest van het jaar”, waarschuwde hij. Pas bij de publicatie van het tweede kwartaal in augustus, verwacht hij meer duidelijkheid.







Een ander cijfer dat het dalende postvolume moet illustreren, is de uitreikingsdensiteit. Dat is het aantal bussen waar dagelijks post wordt gedropt. Dat aantal lag vorig jaar nog slechts op 55 procent en zou binnen afzienbare tijd onder de 50 procent zakken, klonk het vandaag.

Reden genoeg voor bpost om zijn distributiemodel te herbekijken. In de praktijk zal de postbode nog altijd overal moeten passeren, maar niet-prioritaire post zou slechts twee keer per week kunnen worden bedeeld. Van Gerven verwees naar andere Europese landen zoals Oostenrijk en Frankrijk waar hetzelfde gebeurt. In Denemarken wordt niet-prioritaire post slechts één keer per week uitgereikt. De topman wil het nieuwe distributiemodel vanaf 2020 geleidelijk uittesten, kantoor per kantoor.

bron: Belga