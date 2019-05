Julie Van Espen – Meer dan 1.500 aanwezigen op stille wake aan Albertkanaal

In het Antwerpse district Merksem is woensdagavond een stille wake gehouden voor Julie Van Espen, de 23-jarige studente uit Schilde die zaterdag werd vermoord toen ze met de fiets onderweg was naar Antwerpen om er met vriendinnen af te spreken. De opkomst was bijzonder groot, met volgens de politie zeker 1.500 en misschien zelfs tot 3.000 aanwezigen. De organisatoren hadden opgeroepen om een witte roos, fakkel of kaars mee te brengen. Vooral dat laatste gebeurde massaal, wat een mooi intiem moment opleverde dat gevolgd werd door een massaal applaus ter ere van Julie. Er werd ook wat gezongen en muziek gespeeld. Onder de aanwezigen waren ook delegaties van politie en brandweer die hun steun kwamen betuigen.

De wake vond plaats onder en rond de Burgemeester Gabriël Theunisbrug nabij het Sportpaleis, waar de dramatische feiten plaatsvonden. De bijeenkomst was zowel bedoeld als hart onder de riem voor de nabestaanden als om een signaal te geven dat het rechtssysteem volgens de aanwezigen gefaald heeft. De verdachte die de moord bekend heeft, was immers op vrije voeten in afwachting van de behandeling van een zaak in beroep waarbij hij in eerste aanleg was veroordeeld voor verkrachting.

Zondag staat er in Antwerpen ook nog een stille mars gepland, met allicht nog een pak meer deelnemers. Die actie heeft immers een breder opzet, met name een protestactie tegen (seksueel) geweld en voor een strengere aanpak ervan.

bron: Belga