Inspectie onderzoekt erkenning voor islamschool in Genk

Er is een officiële aanvraag ingediend voor de oprichting van een islamschool in Genk. Volgens Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits onderzoekt de onderwijsinspectie of de school voldoet aan een reeks erkenningscriteria, zoals het gebruik van Nederlands als onderwijstaal, het naleven van de Grondwet en het respecteren van de gelijkheid van vrouwen en mannen. Uiterlijk tegen eind augustus moet de overheid oordelen of de school een voorlopige erkenning krijgt. De discussie over de mogelijke komst van een islamschool in Genk is niet nieuw. In september 2018 trok toenmalig staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) aan de alarmbel over de mogelijke komst van zo’n islamschool, georganiseerd door Milli Görüs. Demir zei toen onder meer dat Milli Görüs een organisatie is “die kleuters sluiert, de democratie in gevaar brengt en zich bezondigt aan sharia-denken”. “Ik zal alles doen wat wettelijk mogelijk is om me hiertegen te verzetten”, klonk het nog.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) liet toen meteen weten dat er nog geen aanvraag was ingediend. Dat is nu wel het geval. De CD&V-minister houdt zich voorlopig inhoudelijk op de vlakte en verwijst naar de vrijheid van onderwijs. “Vrijheid van onderwijs laat toe dat er nieuwe scholen kunnen worden opgericht. Dat wil zeggen dat iedereen die dat wil doen een school mag oprichten.”

Maar die vrijheid betekent volgens Crevits ook weer niet dat alles zomaar kan. De onderwijsinspectie neemt de aanvraag nu onder de loep en bekijkt of die voldoet aan een reeks voorwaarden. Zo moet de onderwijstaal het Nederlands zijn, moeten de eindtermen worden nageleefd en moeten de gebouwen voldoen. Verder moet de Grondwet gerespecteerd worden, net als de rechten van de mens en de gelijkheid man-vrouw. De school moet ook bereid zijn samen te werken met een centrum voor leerlingenbegeleiding.

Bedoeling is dat de Vlaamse overheid uiterlijk tegen eind augustus beslist of de school een voorlopige erkenning krijgt. Na zes maanden komt de inspectie dan opnieuw langs. Pas wanneer die inspectie positief is, kan de school een definitieve erkenning krijgen.

