Bondsparket stapt naar BAS tegen vrijspraak Brugse antisemitische gezangen

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zal bij het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) beroep aantekenen tegen de vrijspraak voor Club Brugge in het tuchtdossier omtrent antisemitische gezangen tegen RSC Anderlecht. Dat bevestigde de KBVB vandaag aan Belga. Het Bondsparket vervolgde blauw-zwart voor anti-joodse gezangen tijdens de topper op het veld van RSC Anderlecht op 4 april. De Brugse supporters scandeerden “Al wie niet springt, is een jood” en “Alle joden zijn homo’s” in het Astridpark. Hoewel de uittredende landskampioen dit seizoen al vaker in verband werd gebracht met antisemitisme sprak de Geschillencommissie Hoger Beroep Club vrij.

Advocaat Hannes D’Hoop legde in de zitting van 26 april uit dat Brugse supporters met het woord “joden” enkel de geuzennaam van rivaal RSC Anderlecht in de mond nemen. Volgens D’Hoop waren de gezangen niet discriminerend of kwetsend bedoeld naar joden of homoseksuelen, maar is de perceptie wel negatief.







Tot grote frustratie van het Coördinatiecomité van Joodse organisaties (CCOJB) volgde de Geschillencommissie Hoger Beroep die verklaring. “De gezangen moeten als neutrale bewoordingen beschouwd worden en hebben geen beledigend karakter. Men gebruikt immers termen die louter wijzen op seksuele geaardheid of een bevolkingsgroep. Het woord ‘jood’ heeft geen minderwaardige of discriminerende connotatie, idem voor wat het woord ‘homo’ betreft”, luidde het vonnis.

Het Bondsparket laat het daar echter niet bij en zal deze week nog beroep aantekenen, binnen de termijn van 15 kalenderdagen dus. Dat beroep wordt behandeld door het BAS. Een datum voor de zitting zal pas later worden vastgelegd.

bron: Belga