Bilzenaren opnieuw naar de stembus op 16 juni

De stad Bilzen organiseert op zondag 16 juni nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. Dat heeft de Bilzense gemeenteraad beslist, zo schrijft VRT NWS. De Raad van State verklaarde de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober ongeldig omwille van verschillende onregelmatigheden die de zetelverdeling mogelijk hebben beïnvloed. Door de beslissing van de Raad van State moest het stadsbestuur van Bilzen binnen de 50 dagen nieuwe verkiezingen organiseren. De gemeenteraad besliste dinsdagavond om de nieuwe verkiezingen op 16 juni te houden, de laatst mogelijke zondag. Het blijkt immers technisch onmogelijk om de nieuwe verkiezingen nog met de verkiezingen van 26 mei te laten samenvallen. In de loop van volgende week moeten de nieuwe lijsten worden ingediend, maar in principe zal het over dezelfde lijsten gaan.

Daarnaast werd onderzocht of er deze keer met stemcomputers in plaats van met potlood en papier gestemd kan worden. De stad Bilzen had een akkoord met de stad Tongeren om stemcomputers voor de nieuwe verkiezingen te lenen, maar volgens het Agentschap Binnenlands Bestuur is dat niet toegelaten. Bij de nieuwe verkiezingen zal zowel het Agentschap Binnenlands Bestuur als gouverneur Herman Reynders toezicht houden op een correct verloop.







In Bilzen besloten N-VA, Beter Bilzen en Bilzen Bruist om de coalitie voort te zetten met één zetel op overschot. Groen verloor in Bilzen na het laatste telbureau met slechts vijf stemmen verschil één zetel aan Bilzen Bruist, waardoor de huidige meerderheid van N-VA, Beter Bilzen en Bilzen Bruist verder kon.

