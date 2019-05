Nieuwe Noorse minister van Volksgezondheid rookt zelf: “Laat mensen roken en drinken”

Sylvi Listhaug werd afgelopen vrijdag aangesteld als minister van Volksgezondheid van Noorwegen. Opvallend, want ze is zelf een rookster en pleit ervoor om mensen vrij te laten in hun keuzes rond roken en drinken.

Listhaug is lid van de conservatief-liberale partij Fremskrittspartiet. De 41-jarige politica werd vrijdag benoemd tot nieuwe minister van Volksgezondheid, nadat ze precies een jaar geleden aftrad als minister van Justitie en Migratie.

Geen zedenpolitie







Na haar benoeming zorgde ze al meteen voor controverse door te verkondigen dat mensen zouden moeten mogen roken, drinken en eten zoveel als ze willen. “Mijn visie op volksgezondheid is heel eenvoudig. Ik ben niet van plan om de zedenpolitie te spelen en ik ga mensen niet zeggen hoe ze moeten leven. Mijn doel is om mensen te informeren zodat zij op basis daarvan keuzes kunnen maken. Mensen moeten worden toegestaan om te roken, te drinken en rood vlees te eten zoveel als ze willen. De overheid mag hen informeren, maar mensen weten zelf wat gezond en ongezond is”, vertelde ze in een interview met NRK, de nationale omroep van Noorwegen.

Redelijk tabaksbeleid

De Noorse minister van Volksgezondheid, zelf een gelegenheidsrookster, hekelt het feit dat rokers beschouwd worden als verstotelingen. “Ik denk dat heel wat rokers zich buitengesloten voelen. Ze krijgen het gevoel dat ze zich moeten afzonderen, wat ik absurd vind. Hoewel roken schadelijk is voor de gezondheid, moeten volwassenen voor zichzelf uitmaken of ze roken of niet. Het enige waar wij ons als overheid mee bezig moeten houden is informatie verstrekken zodat mensen afgewogen keuzes kunnen maken. Zo moeten we onder meer een tabaksbeleid bedenken dat jongeren ontmoedigt om te beginnen met roken en meer volwassenen aanmoedigt om te stoppen met roken”, klinkt het.

Critici verontwaardigd

Haar uitingen lokten heel wat verontwaardigde reacties uit bij critici, niet in het minst bij Anne Lise Ryel, algemeen directeur van het Noorse Kankerfonds. “Heel veel mensen zullen haar raad opvolgen en daarmee wordt de volksgezondheid decennia teruggedraaid”, liet ze weten aan NRK.

Ontslag

Het is niet de eerste keer dat Listhaug controverse uitlokt. Vorig jaar kwam ze als Noorse minister van Justitie en Migratie in opspraak na een bericht op Facebook waarin ze de sociaaldemocratische oppositiepartij Arbeidspartij ervan beschuldigde meer in te zitten met de rechten van terroristen dan met de veiligheid van het land. Even later nam ze toen zelf ontslag.