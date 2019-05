Met deze tips behoren smerige muziekoortjes tot het verleden

Iedereen kent het wel. Je witte oortjes die er na veelvuldig gebruik wat gelig beginnen uit te zien. Maar geen nood, hier zijn enkele trucjes die je kunnen helpen om ze terug brandschoon te krijgen.

Muziekoortjes zijn vaak vuiler dan je denkt. Nadat je ze in je oren hebt gestopt, belanden ze vaak ergens diep onderaan in je tas. Zowel je oren, handen als handtas zijn een bron van bacteriën en hoewel je ze nooit volledig zal wegkrijgen, zijn er enkele tips om je oortjes zo proper mogelijk te houden.







Was het gadget eerst en vooral met water en zeep. Dat betekent natuurlijk niet dat je ze volledig moet onderdompelen in een glas water. Dan houd je enkel oortjes over die niet meer werken. Neem in de plaats daarvan een doekje, maak het vochtig en breng daarop wat milde zeep aan. Poets hiermee het apparaatje voorzichtig af en verwijder daarna alle zeepresten. Vergeet je oortjes zeker niet goed af te drogen.

Als alternatief kan je ook altijd een microvezel doekje gebruiken om het stof en vuil te verwijderen. Maar mocht een vochtig doekje niet voldoende zijn, dan kan je ook altijd terugvallen op ontsmettingsalcohol. Breng wat alcohol aan op een watje en veeg je oortjes opnieuw brandschoon. Klaar is kees!