Wall Street poetst verliezen bijna weg

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag ondanks een flinke inhaalrace met verlies gesloten. Beleggers herpakten zich enigszins na een donkerrode opening na een reeks tweets van president Donald Trump die de handelsoorlog met China verder opstoken. Trump dreigde de importheffingen op Chinese goederen op te voeren tenzij de Chinezen in een versneld tempo gaan werken aan de handelsdeal. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent in de min op 26.438,48 punten. De brede S&P 500 verloor 0,5 procent tot 2932,47 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq daalde 0,5 procent naar 8123,29 punten.

Komende vrijdag verhogen de Verenigde Staten importtarieven op sommige producten uit China naar 25 procent. Ook wordt de lijst van producten die onder heffingen vallen uitgebreid. Trump wil hiermee de druk op China opvoeren. “Een handelsovereenkomst met China gaat er komen, maar het gaat te langzaam omdat ze willen blijven onderhandelen. Niet dus”, twitterde hij.

Apple verloor niet alleen door de oplaaiende spanning in China. De Europese Commissie zou een formeel onderzoek beginnen naar de iPhone-maker. Apple verloor 1,5 procent.

Bron: Belga