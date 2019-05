“Rechter had ook tot andere beslissing kunnen komen”

“Ik durf te denken dat een rechter in omstandigheden als deze ook tot een andere beslissing had kunnen komen, maar dat licht ik als minister van Justitie beter niet toe.” Dat zei Koen Geens vandaag in Terzake op Canvas. Bij VTM Nieuws zei Geens dat hij zich niet politiek verantwoordelijk kan voelen voor de beslissing van een rechter. Steve B., die verdacht wordt van de moord op Julie Van Espen, werd op 30 juni 2017 veroordeeld tot vier jaar cel voor de verkrachting van zijn ex-vriendin. Zijn onmiddellijke aanhouding werd toen niet bevolen. De dertiger tekende beroep aan tegen het vonnis en bleef op vrije voeten in afwachting van zijn proces voor het hof van beroep. Volgens de rechtbank werd hij niet aangehouden omdat er geen indicatie was dat hij zich aan de uitvoering van zijn straf zou proberen te onttrekken.

Geens wil zich niet over die beslissing uitspreken, maar zei in Terzake wel dat “onmiddellijk aanhouding in dit geval niet zo kwaad zou zijn geweest”. Hij staat open voor een wetswijziging, zodat recidive als factor zou kunnen worden toegevoegd voor aanhouding in aanloop naar een zitting in beroep.







Dat het proces in beroep zo lang op zich liet wachten, wordt door het Antwerpse hof onder meer aan personeelstekort toegeschreven. Er wordt voorrang gegeven aan de behandeling van zaken waarbij de verdachte in voorhechtenis zit. “Een hof organiseert zichzelf en bepaalt zelf de prioriteiten. Daar kan een minister zeer weinig aan doen”, zei Geens daarover.

“Wij zijn collectief verantwoordelijk voor de situatie van ons land, maar ik denk dat ik als minister van Justitie niet altijd de verdediging moet opnemen van de magistratuur”, besloot hij.

