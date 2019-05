Oppositie aan de leiding na aankondiging eerste resultaten

De grootste oppositiepartij in Thailand, de Peu Thai-partij, ligt na de aankondiging van de eerste officiële resultaten van de stembusgang van maart aan de leiding. Van de 349 winnaars van de kiesdistricten die vandaag werden aangekondigd, zijn 136 van Pheu Thai, 97 van het pro-militaire Palang Pracharat, 33 van de Democratische Partij en 30 van de progressieve, anti-junta Nieuwe Toekomst-partij. Van slechts één kiesdistrict is nog geen winnaar bekendgemaakt. Pheu Thai is de partij van oud-premier Thaksin en Yingluck Shinawatra. Beiden leven in ballingschap, omdat ze in Thailand vervolgd worden voor aanklachten die volgens hen politiek gemotiveerd zijn.

De winnaar van het laatste kiesdistrict moet nog worden aangekondigd, net zoals de 150 zetels in het lagerhuis die via het partijlijstsysteem worden gekozen.







Online kwam er veel kritiek op de bijzonder late aankondiging van de kiescommissie – de verkiezingen werden al op 24 maart al georganiseerd. Het was de eerste stembusgang sinds het leger in 2014 de macht overnam. De junta had de verkiezingen zeker vijf keer uitgesteld.

Welke partijen een regering zullen vormen is nog onduidelijk. Verwacht wordt dat juntaleider Prayut Chan-o-cha aan de macht zal blijven, dankzij Palang Pracharat en de 250 senatoren die gekozen worden door de junta. Senaat en lagerhuis moeten samen stemmen over de nieuwe premier.

bron: Belga