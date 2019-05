Opnieuw iets zachter weer met opklaringen

Het is vanochtend plaatselijk nevelig in de Ardennen en nabij de Nederlandse grens. In de voormiddag is het vaak bewolkt en in de loop van de dag kunnen er enkele plaatselijke buitjes ontstaan. Na de middag krijgen we tussen de wolkenvelden door meer opklaringen vanaf het zuiden. Het is iets zachter dan de voorgaande dagen, met maxima van 8 of 9 graden in de Ardennen en 12 tot plaatselijk 15 graden in de andere streken. Dat meldt het KMI. ’s Avonds en ’s nachts neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en naar de ochtend toe volgt er regen van de Franse grens. De minima liggen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 8 of 9 graden aan zee.

Morgenvoormiddag trekt een actieve storing van zuidwest naar noordoost over het land. Het is zwaarbewolkt met matige regen. In de namiddag wordt het onstabiel met buien, die soms hevig en onweerachtig kunnen zijn. Op het einde van de dag wordt het droger met brede opklaringen vanuit het westen. De maxima schommelen tussen 10 graden op de Hoge Venen en 15 graden in Vlaanderen. Er zijn rukwinden mogelijk tot 50 à 60 kilometer per uur.







Donderdag is het vanaf ’s ochtends bewolkt tot zwaarbewolkt met perioden van buien, die soms vergezeld kunnen zijn van een donderslag. De maxima schommelen tussen 10 graden op de Hoge Venen en 16 graden in Vlaanderen.

Vrijdag zou het tijdelijk rustiger kunnen worden met afwisselend wolkenvelden en opklaringen die iets breder zijn aan het begin van de dag. De kans op een bui is klein, maar ’s avonds zou een volgende actieve storing ons land kunnen bereiken vanaf de Franse grens. De maxima schommelen tussen 11 graden op de Ardense hoogten en 15 graden in Vlaanderen.

bron: Belga