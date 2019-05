IN BEELD. Zwarte beer geniet zorgeloos van onafgesloten bubbelbad

Amerikaanse toeristen hebben een zwarte beer betrapt die lag te baden in een jacuzzi van een vakantiehuisje. “Hij leek erg relaxed en had duidelijk plezier.”

In de Smokey Mountains op de grens tussen Carolina en Tenessee komen wel vaker beren voor. Toeriste Elisabeth Strickland nam de foto’s bij een vakantiehuisje in het bergachtige gebied. De beer kwam samen met haar twee welpjes in de buurt van het huisje toen ze besloot zich even op te frissen.

“Even daarvoor zat ik zelf nog in dat bad”, vertelt Elisabeth aan de Amerikaanse media. “Hij leek erg relaxed en had duidelijk plezier.” Het ziet er best schattig uit en doet een beetje denken aan Baloe uit ‘Jungle Book’, maar de lokale autoriteiten waarschuwen wel dat de dieren heel gevaarlijk kunnen zijn en dat je ze zeker niet mag benaderen.