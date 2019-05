IN BEELD. Celebrities halen alles uit de kast voor Met Gala

Het Met Gala, een jaarlijks benefiet voor het Costume Institute van het Metropolitan Museum of Art in New York, wordt beschouwd als een van de belangrijkste mode-events ter wereld. Dat werd dit jaar opnieuw duidelijk, want heel wat celebrities haalden hun meest extravagante outfit uit de kast.

De organisatoren kozen deze keer voor het thema ‘Camp’. “Ironie, humor, parodie, nabootsing, theatraliteit en overdrijving staan deze editie centraal”, klonk het. Wij zetten de spectaculairste outfits voor jullie op een rijtje.

