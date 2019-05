«Renson groeit, dus wij groeien mee»

Steeds meer mensen willen met de zomerdagen in alle comfort genieten op hun terras. Tegelijk willen ze het niet te warm krijgen binnenshuis én ook daar gezonde binnenlucht inademen. Voor het mooie design, de beste kwaliteit en een oplossing op maat in outdoor living, zonwering en ventilatie kloppen ze bij Renson aan. Omdat het familiebedrijf in volle groei is, met een afzetmarkt die reikt tot Australië, krijgen ook de werknemers mooie kansen.

Sam De Schepper (27) is Concept Adviseur. «Nog voor ik was afgestudeerd als Burgerlijk Ingenieur Bouwkunde kon ik aan de slag bij Renson, eerst als Product Manager, daarna als Service Engineer en nu als Concept Adviseur. Doordat we de laatste jaren voortdurend uitbreiden, kan ik meegroeien met het bedrijf.»

«Mijn functie bestaat erin samen te zitten met studiebureaus en architecten om projecten op maat uit te schrijven rond zonwering, isolatie, ventilatie en ‘outdoor living’. Samen gaan we voor een aangename en gezonde leefomgeving in en rond de woning. De combinatie van techniek en het sociaal aspect houdt mijn job boeiend.»

Innovatie







De sector rond ‘outdoor living’ boomt enorm. Mensen willen meer en meer buiten leven, met alle comfort van binnenshuis. Ook Renson profiteert van deze trend, maar volgens Sam is er meer aan de hand. «Wij hebben altijd heel sterk ingezet op innovatie. Het grootse deel van de medewerkers houdt zich uitsluitend met de ontwikkeling van nieuwe producten bezig. Doordat wij snel inspelen op nieuwe trends en design, kwaliteit, personalisatie en comfort samenbrengen, zijn we de sector steeds een stapje voor. Als je werkt voor zo’n innovatieve organisatie, ga je geen uitdaging uit de weg.»

Niet alleen de huidige medewerkers van Renson profiteren van de groei. Het familiebedrijf is immers op zoek naar verschillende IT’ers, marketeers, salesprofielen en ingenieurs. «Er is hier nog zoveel mogelijk dankzij de moderniseringen. Ook als starter kan je initiatief nemen en mee de koers bepalen van het bedrijf. Hier doe je nooit louter uitvoerend werk.»

Anneleen Vens (30)

Head Digital Transformation

«We geven het goede voorbeeld

op digitaal vlak»

«Ik ben hier zeven jaar geleden begonnen als schoolverlater. Ik volgde de laatste trends voor alle departementen. Daardoor kende ik de organisatie door en door. Toen we begonnen te digitaliseren, werd ik hoofd van het Digital Transformation-team. Ik vind het boeiend om te gaan spieken bij media- en telecombedrijven, die de digitalisering al hebben doorgemaakt. De bouwsector is op dat vlak nog groen achter de oren, dus wij geven het goede voorbeeld. Ik implementeer digitale tools en overtuig mijn collega’s van hun nut.»

Kerlijne Deneyer (38)

Head of Product Management Outdoor

«Samen streven we naar vooruitgang»

«Ik was op zoek naar een uitdaging bij een bedrijf dat innovatie hoog in het vaandel draagt. Daardoor kwam ik al snel bij Renson terecht, waar ik begon op de outdoor-afdeling die toen al in volle expansie was. Ik ben dan ook mee op de kar van de vernieuwing gesprongen. Wat ik zo leuk vind aan de werksfeer bij Renson is dat iedereen door samenwerking voor hetzelfde doel gaat: Het creëren van concepten voor aangename buitenmomenten. Zo boeken we snel resultaten en dat geeft voldoening!»