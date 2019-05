Universiteit Antwerpen hangt vlaggen halfstok na dood van Julie Van Espen

De Universiteit Antwerpen hangt deze week de vlaggen halfstok aan de hoofdingang aan de Prinsstraat en aan het rectoraat aan de Middelheimlaan, naar aanleiding van de gewelddadige dood van studente Julie Van Espen. De universiteit biedt ook de komende dagen – net als vandaag – nog opvang voor collega-studenten die daar nood aan hebben. In de master Internationale Betrekkingen wordt er morgen en woensdag nog geen les gegeven. De dood van de 23-jarige studente uit Schilde is erg hard aangekomen op de universiteit, klinkt het vanavond. “Dit is onwezenlijk”, aldus rector Herman Van Goethem. “Haar medestudenten kunnen op onze steun rekenen, nu en de volgende dagen en weken. Op zo’n momenten vindt de hele universitaire gemeenschap steun bij elkaar. Met die menselijke warmte proberen we op een discrete manier ook de ouders en de familie van Julie nabij te zijn.”

bron:Â Belga