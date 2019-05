Pro League Gala – Trainer van het Jaar Philippe Clement prijst het Genkse collectief

Philippe Clement zag zijn boerenjaar bij KRC Genk maandagavond bekroond met de trofee van Trainer van het Jaar op het Pro League Gala in Brussel. “Voor mij is deze trofee de meest collectieve die er bestaat want je kan hem alleen winnen als je een goede staf hebt en goede spelers. Je mag nog zo’n goede ideeën hebben als coach, in voetbal draait het uiteindelijk om resultaten en daarvoor heb je goede spelers nodig”, bleef Clement bescheiden na zijn bekroning tot beste coach van het seizoen. “Uiteraard ben ik wel trots. Het zijn de spelers en je collega-coaches die stemmen. Zij zitten elke dag in het voetbal en als je dan deze appreciatie krijgt, dan ben ik heel fier.”

Volgens Clement schuilt de kracht van KRC Genk in het collectief. “Dat zie je vanavond ook weerspiegeld in de uitslagen. We hebben niet de Profvoetballer van het Jaar gewonnen maar we staan met onze spelers wel op de tweede tot de vijfde plaats. Zij hebben allemaal punten van elkaar afgesnoept. Dat betekent dat er wekelijks andere uitblinkers zijn en iedereen elkaar het succes ook gunt. Het betekent ook dat de spelers het voorbije anderhalf jaar enorm gegroeid zijn. Toen speelden ze om de negende plaats, nu gaat het om de titel.”

Zondag staat in Jan Breydel de kraker tegen Club Brugge op het programma. Mits winst mag in Genk de champagne worden ontkurkt. “We gaan het deze week niet anders aanpakken als we gewend zijn”, benadrukt Clement. “We gaan trainen, beelden bekijken, een wedstrijdplan opstellen. Eigenlijk zoals we het de voorbije 40 weken hebben gedaan. Men zegt nu wel dat de titelstress toeneemt, maar dat is niet het geval. Er is al zo vaak voorspeld dat Genk nerveus zou worden, zoals bijvoorbeeld na het vertrek van Pozuelo of na onze eerste nederlaag in de play-offs. Maar ik heb deze groep zo zien groeien. Ik denk niet dat zij nog nerveus worden. En als het zondag misloopt, hebben we nog twee kansen. We hebben ons lot in eigen handen en dat hebben we verdiend op basis van ons hele seizoen.”

bron: Belga