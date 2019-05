Pro League Gala – Hans Vanaken volgt zichzelf op als Profvoetballer van het Jaar

Hans Vanaken volgt zichzelf op als Profvoetballer van het Jaar. De 26-jarige middenvelder van Club Brugge werd maandagavond op het Pro League Gala in Autoworld Brussel door zijn collega’s voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste speler in de Belgische competitie. Vanaken kreeg van de spelers uit 1A en 1B 361 punten. Dat zijn er dertien meer dan de Oekraïner Ruslan Malinovskyi van KRC Genk. De Spanjaard Alejandro Pozuelo, die half maart Genk ruilde voor Toronto FC, maakt de top drie vol met 242 punten.

De competitieleider uit Limburg zorgt met Leandro Tossard (181 punten) en Ally Samatta (113 punten) overigens ook voor de nummers vier en vijf.

Voor Hans Vanaken is het de derde belangrijke individuele bekroning in een jaar tijd. Begin januari kreeg hij immers ook de Gouden Schoen 2018. De draaischijf van Club Brugge is de eerste speler sinds Mbark Boussoufa (in 2009 en 2010 bij Anderlecht) die zichzelf opvolgt als Profvoetballer van het Jaar.

De Limburger is dit seizoen andermaal bepalend voor Club Brugge. In 47 wedstrijden maakte hij zestien doelpunten en deelde achttien assists uit. Vanaken is inmiddels ook uitgegroeid tot een vaste waarde in de selectie bij de Rode Duivels, al kreeg hij van bondscoach Roberto Martinez nog maar twee keer speelgelegenheid.

