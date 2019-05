Meghan Markle bevallen van een zoon

De langverwachte Britse ‘royal baby’ is er. Prins Harry’s echtgenote Meghan Markle (37) is maandag bevallen van een zoon. Dat heeft het koninklijke echtpaar op hun officiële Instagram-account aangekondigd. “We zijn blij aan te kondigen dat Hunne Koninklijke Hoogheden de hertog en hertogin van Sussex hun eerste kind verwelkomden in de vroege ochtend van 6 mei 2019”, klinkt het.

“De hertogin en de baby zijn allebei gezond en wel, en het koppel bedankt het publiek voor hun gedeelde enthousiasme en steun tijdens deze heel speciale tijd in hun leven. Meer details zullen de komende dagen worden gedeeld.”







Een zichtbaar gelukkige prins Harry deelde de geboorte ook persoonlijk mee voor de camera’s in Windsor. “Het was de meest ongelofelijke gebeurtenis die ik me ooit had kunnen voorstellen”, zei hij. “Dit kleine ding is absoluut om voor te sterven, dus ik ben gewoon dolgelukkig.”

De baby werd volgens Harry een beetje te laat geboren, maar een naam heeft hij nog niet. Het publiek zal de pasgeborene over twee dagen te zien krijgen, zei hij nog.

