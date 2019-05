Belgen in het buitenland – Kompany houdt City met weergaloze kanonskogel in poleposition voor titel

Manchester City heeft maandag op de 37e speeldag van de Premier League Leicester nipt geklopt met 1-0. Het kostte de kampioen bloed, zweet en tranen, maar Vincent Kompany was met een onhoudbare pegel redder in nood. City probeerde lang de opening te forceren, maar bleef zonder succes. Tot Kompany (70.) van enkele meters buiten de zestien aanlegde. Met een onwaarschijnlijke raket recht in de kruising trapte de captain de 1-0 binnen. City kwam nadien niet meer in de problemen.

Kompany speelde bij City heel de partij, Kevin De Bruyne ontbrak zoals geweten met een blessure. Aan de overzijde werd Youri Tielemans een kwartier voor tijd naar de kant gehaald.

In de stand houdt City (95 ptn) enige concurrent Liverpool (94 ptn) achter zich. Het blijft, met nog een speeldag te gaan, razendspannend aan kop van de Premier League. Kompany en co sluiten af met een bezoek aan Brighton & Hove Albion, Liverpool ontvangt Wolverhampton.

bron:Â Belga