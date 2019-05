Eurovisiesongfestival niet in gedrang ondanks spanningen in Israël

Het geweld tussen Israël en Gaza laaide de voorbije dagen weer hoog op, maar het Eurovisiesongfestival loopt volgens de European Broadcasting Union (EBU) geen gevaar. Op dinsdag 14 mei vindt de eerste halve finale plaats waarin onder andere ons land zal aantreden. Nederland is topfavoriet bij de bookmakers.

Ondanks de rakettenregen die de afgelopen dagen het Israëlische luchtruim doorkruiste, loopt het Eurovisiesongfestival geen gevaar. “Veiligheid en beveiliging zijn altijd enorm belangrijk voor de EBU”, liet een woordvoerder van de European Broadcasting Union (EBU) weten aan The Jerusalem Post. “We volgen de situatie op de voet en de repetities gaan ondertussen gewoon door.”

Concert afgelast







Desondanks namen de organisatoren afgelopen zaterdag geen risico’s en gelasten ze in Modi’ien een songfestivalconcert enkele uren voor aanvang af. Onder meer Dana International, de Israëlische winnares van de editie in 1998, zou er optreden. Ze liet weten diep teleurgesteld te zijn door de beslissing. De EBU is verder niet van plan om nog te schuiven met de aangekondigde data. In de eerste halve finale op dinsdag 14 mei komt onze Belgische inzending Eliot aan de beurt. Hij zal optreden in de tweede helft van de uitzending. Twee dagen later is de andere helft van de kandidaten aan de beurt.

Nederland favoriet

Als we de bookmakers mogen geloven, heeft Nederland de overwinning al op zak. Zij sturen Duncan Laurence met het nummer ‘Arcade’. In Nederland is de single een echte hit. Hij werd al meer dan 40.000 keer gestreamd of verkocht, goed voor een gouden plaat. Alle wind in de zeilen dus voor onze noorderburen, maar het zal afwachten worden tot de finale op 18 mei. Het zou niet de eerste keer zijn dat de ‘bookies’ de mist in gaan. In 2017 voorspelden zij nog dat Italië met voorsprong zou winnen, maar het eindigde toen op een teleurstellende zesde plek.

Vorig jaar won de Israëlische zangeres Netta het songfestival met haar nummer ‘Toy’. De finale van het festival vindt dit jaar plaats op zaterdag 18 mei in de grootstad Tel Aviv.