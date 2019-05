De eerste ecologische moskee van Europa opent in Cambridge

De eerste ‘groene’ moskee heeft haar deuren geopend in de Britse stad Cambridge. “Er was al langer nood aan een volwaardige moskee in Cambridge die past in de 21ste eeuw”, vertelt woordvoerder Abdal Hakim Murad.

De moskee bevat een gebedsruimte, een zone om je te reinigen en vertrekken voor de Imam en zijn familie en leerlingen. Het gebouw zet in op regenwater en warmtepompen en stoot geen CO2 uit. Bovendien is er een stalling voor 140 fietsen.







Julia Barfield, de architect, zegt dat ze “een Britse moskee wilde bouwen die voldoet aan alle eisen van de 21ste eeuw.” “Deze moskee maakt de klimaatproblematieken duidelijk aan een van de grootste geloofsgemeenschappen in de wereld”, zo beweert ze.