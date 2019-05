Ronde van Yorkshire – Gelukkige Greg Van Avermaet: “Fijn om met een zege rustperiode in te gaan”

Greg Van Avermaet heeft zijn overwinning beet in de Ronde van Yorkshire. De kopman van CCC snelde zondag in de slotrit naar de zege. Voor de eindwinst kwam hij net twee seconden te kort. “Ik ben blij dat ik na een lang voorjaar mijn rustperiode kan ingaan met een overwinning”, zei hij na afloop. Van Avermaet finishte zaterdag als derde in Yorkshire en schoof zo op in het klassement naar een derde plek, op zes seconden van leider Lawless en dat met nog één etappe, de zwaarste, te gaan. “Ik hoop dat ik nog iets in de tank heb”, zei hij meteen na die zaterdagrit.

En dat bleek op zondag waar hij op het eind zelf de oversteek maakte naar de laatste vluchter en vervolgens op kop kwam met Eddie Dunbar en Chris Lawless, leider in het klassement die even met hem overlegde in de finale. “Ja, hij vroeg me om het slim te spelen en mee te werken, want hij had schrik van het groepje met Kamp (de ritwinnaar van zaterdag) dat ons op de hielen zat.”

“Ik wist dat het moeilijk zou worden om de eindzege te pakken”, ging hij verder. “Uiteraard was het een goede zaak om gisteren als derde te finishen, wat bonificaties te pakken en op te schuiven in het klassement. Maar met Ineos en de ploeg van Kamp zou het een moeilijk gevecht worden. Ik hoopte een beetje dat zij tegen elkaar zou strijden en ik de derde man was die er mee aan de haal zou gaan. Daarom hielden we ons ook lang gedeisd met de ploeg, om vooral in de finale nog iets over te hebben, maar uiteindelijk ging het alleen om de dagzege. Ik had graag ook dat eindklassement opnieuw gewonnen, maar goed, nu is het een zege in Leeds, in de koninginnenrit. dat betekent toch ook iets.”

Van Avermaet klaarde de klus dus in de sprint. “Het is fijn om het voorjaar af te sluiten met een zege”, stelde hij. “Sommigen zeggen dat het niet slecht was en ik had er natuurlijk zelf ook meer van verwacht, vooral in de Ronde en Roubaix, maar dat gebeurde niet. Het was niet goed, maar ook niet zo slecht. Deze zege doet deugd, maar natuurlijk een overwinning in de Ronde of Roubaix is belangrijker voor mij.”

“Het is ook fijn om je vakantie in te gaan met een overwinning. Maandag fiets ik niet. Ik ga ook wel een tijdje rust nemen en iets rustiger opbouwen naar de Tour in vergelijking met andere jaren. Nu is er eerst wat tijd voor familie, dinsdag trek ik naar Plopsaland, woensdag is er een event op de school van mijn vriendin Ellen waar ik van de partij moet zijn en zondag is er dan de organisatie van de Greg Van Avermaet Classic waar ik mee zal fietsen.”

bron: Belga