Overlijden Christophe Lambrecht – Studio Brussel-presentator Christophe Lambrecht overleden

Studio Brussel-presentator Christophe Lambrecht is overleden op 48-jarige leeftijd. Lambrecht presenteerde op weekdagen in de voormiddag het programma “[email protected]” en was ook één van de presentatoren van de eerste editie van Music For Life, intussen de Warmste Week, de jaarlijkse geldinzamelactie van de zender. Christophe Lambrecht werd in 1970 geboren in Herentals, in de Antwerpse Kempen. In zijn jonge jaren draaide hij er al plaatjes in café De Max. “Legendarische feestjes waren dat”, zei hij enkele jaren geleden nog aan Gazet van Antwerpen. Als puber werkte hij al voor vrije radiozenders, lokale zenders en als fuifdeejay. “Ik droomde er als jonge gast van voor Studio Brussel te kunnen werken”, zei hij in 2007 in een interview met De Standaard. “Toen ik achttien werd, heb ik aan een proef meegedaan, maar die liep faliekant af”.

Lambrecht ging dan uiteindelijk toegepaste communicatie studeren in Antwerpen, maar maakte die studies niet af. Later begon hij aan de opleiding filmregie aan de hogeschool Sint-Lucas in Brussel, maar ook die studies zette hij stop.

Hij rolde uiteindelijke de media in via zijn vriend en regisseur Jan Eelen, die hem had gevraagd om samenvattingen van buitenlandse voetbalwedstrijden te maken voor Filmnet, waar Eelen toen werkte.

In 1992 ging Lambrecht aan de slag als regieassistent voor de nieuwsredactie van de commerciële zender VTM. In 1994 maakte hij de overstap naar de regionale zender RTV, waar hij als journalist werkte. In 1996 begon Lambrecht opnieuw bij VTM, dit keer voor het ochtendjournaal. Twee jaar later stapt hij over naar productiehuis Woestijnvis om als reporter te werken voor het legendarische programma “Man bijt hond”. “Maar de Studio Brussel-droom bleef”, zei hij in 2007 aan De Standaard. Lambrecht deed nog eens mee aan een examen en kon in 1998 aan de slag bij de VRT-radiozender.

Bij Studio Brussel presenteerde hij verschillende radioprogramma’s. In 2006 was hij één van de presentatoren van de eerste editie van Music For Life, de jaarlijkse geldinzamelactie van de zender. Lambrecht verbleef dat jaar zes dagen in het Glazen Huis aan het Leuvense Martelarenplein met collega’s Peter Van de Veire en Tomas De Soete. De drie maakten onafgebroken radio en leefden enkel op fruit- en groentesapjes. De actie bracht in totaal meer dan 2,7 miljoen euro op voor slachtoffers van landmijnen.

In het interview met De Morgen noemde hij Music For Life zijn “mooiste herinnering in de media”. “Ik zat in het Glazen Huis met twee van mijn beste radiovrienden. Het was als samen op kamp gaan. Het bevatte gewoon alle emoties, van plezier tot ontroering. We hebben het zo vaak over de zure, verbitterde Vlaming, maar daar geloof ik niet in. Music For Life bewijst dat er nog een hoop andere Vlamingen zijn.”

De laatste jaren presenteerde Lambrecht in de voormiddag het programma “[email protected]” op Studio Brussel. Hij was ook nog actief als dj. Afgelopen vrijdag kondigde hij op Instagram nog aan dat hij die avond zou draaien in Plein Publiek in Antwerpen. Op zaterdag 18 mei zou hij in Arendonk spelen.

Christophe Lambrecht werd 48 jaar oud.

bron: Belga