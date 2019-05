Te veel proteïneshakes zijn nefast voor je gezondheid

Zij die veel tijd doorbrengen in de fitness, slaan vaak ook heel wat proteïneshakes achterover. Die bevorderen onder andere de spieropbouw, waardoor je op korte tijd veel resultaat kan boeken. Uit onderzoek blijkt dat die drankjes helaas niet zonder gevaar zijn en je levensduur kunnen inkorten.

Ga je vaak naar de fitness, dan wil je uiteraard liefst zo snel mogelijk resultaat zien. Soms heeft de natuur weleens een handje nodig om de dingen sneller te doen gaan en veel sporters grijpen in zo’n geval naar de proteïneshakes. De meest populaire variant daarvan is weiproteïnepreparaat en staat bol van de zuivelbijproducten. Die zitten op hun beurt vol vertakte keten aminozuren en laat die nu net nefast zijn voor je gezondheid.

Kort lontje, kort leven







Een studie, gevoerd door het Charles Perkins Centre aan de Universiteit van Sydney, richtte zich op het overmatig gebruik van vertakte keten aminozuren. Uit het onderzoek bleek dat die weliswaar de spierproductie bevorderen, maar dat ze ook voor een opvliegend temperament, overgewicht en verkorte levensduur kunnen zorgen. Bovendien verminderen ze het serotonineniveau, waardoor je minder goed slaapt.

Vertakte keten aminozuren

De studie werd gepubliceerd in Nature Metabolism en uitgevoerd op muizen. Die kregen tijdens hun hele levensduur verschillende doses vertakte keten aminozuren toegediend. Bij sommige ging het om 200%, bij andere om 100% en bij nog andere om 50% of minder. Dat zorgde tot opmerkelijke resultaten. De muizen die een dubbele dosis binnenkregen, hadden meer eetlust, wat leidde tot obesitas en een verkorte levensduur. “Hoewel proteïnerijke en koolhydraatarme diëten bevorderlijk bleken voor de voortplanting, waren ze nefast voor de gezondheid in de tweede levenshelft van de muizen en leidden ze tot een verkorte levensduur. Deze nieuwe studie heeft aangetoond dat een evenwicht in de aminozuren belangrijk is. Daarvoor is afwisseling in proteïnebronnen onontbeerlijk”, aldus Dr Samantha Solon-Bie, hoofd van het onderzoek.

Wil je er helemaal afgetraind uitzien, kies dan voor de juiste proteïneshakes of haal je proteïnen uit ander voedsel.