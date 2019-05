Situatie aan Noordstation gaat van kwaad naar erger

De bussen van De Lijn die normaal aan het Noordstation stoppen en vertrekken, zullen vanaf vandaag het nabijgelegen Rogierplein als begin- en eindpunt hebben. Daarmee komt de openbaarvervoermaatschappij tegemoet aan de bezorgdheden over de onhygiënische omstandigheden.

De vakbonden van De Lijn lieten zaterdag weten dat de chauffeurs vanaf maandag niet langer zouden stoppen aan het Noordstation in Brussel. De chauffeurs klagen al maanden over de gevaarlijke en onhygiënische omstandigheden, die te maken hebben met de groep transmigranten die er verblijft. Ze vrezen voor ziektes als schurft en tbc. Daarom zullen de bussen vanaf maandag niet langer het Noordstation zelf als begin- en eindpunt hebben, maar wel het nabijgelegen Rogierplein.

“Geen uitbraak”







Volgens de ngo Dokters van de Wereld is er echter geen sprake van een uitbraak van tuberculose, malaria of schurft. Uit de cijfers van de medische consultaties blijkt dat het aantal vermoedelijke gevallen van tbc stabiel blijft, terwijl het aantal vermoedelijke gevallen van schurft zelfs is gedaald. “Er is dus niets nieuws onder de zon: er zijn niet meer migranten, niet plots meer ziektes, geen outbreaks en epidemieën. Er is geen bedreiging voor de Belgische volksgezondheid”, zegt directeur Pierre Verbeeren.

“Wij zijn het beu”

Voor Schaarbeeks burgemeester Bernard Clerfayt (DéFI) is de toestand een verkiezingsthema voor 26 mei. “Wij zijn het beu, de buschauffeurs zijn het beu, de buurtbewoners en de reizigers zijn het beu”, verklaarde hij in De Zevende Dag (één). Hij herhaalde ook zijn vraag om een onthaalcentrum voor transmigranten op te richten.

Als klap op de vuurpijl werd gisteren een televisieploeg van RTL-TVI aangevallen tijdens het maken van een reportage. Volgens de politie raakte niemand gewond.