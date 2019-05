WTA Rabat – Maria Sakkari is de beste in Rabat

De Griekse Maria Sakkari (WTA 51) heeft zaterdag het WTA-toernooi in de Marokkaanse hoofdstad Rabat (gravel/250.000 dollar) op haar naam geschreven. In de finale haalde het zesde reekshoofd, die vrijdag nog te sterk was voor Alison Van Uytvanck (WTA 52) in de halve finales, het in drie sets (2-6, 6-4 en 6-1) van de Britse Johanna Konta (WTA 47).

Voor de 23-jarige Sakkari was het de eerste WTA-titel in haar carrière. Het was ook nog maar haar tweede finale, vorig jaar in San Jose werd ze verliezend finaliste. Voor Konta blijft de teller op drie toernooien in zeven finales staan.

bron: Belga