Verkiezingen19 – 5.600 Vlamingen en Brusselaars schreven zich in voor Het Grote Gelijk

Zo’n 5.600 Vlamingen en Brusselaars hebben zich ingeschreven voor Het Grote Gelijk, het evenement van Knack, Bruzz, StampMedia en De Standaard. Mensen met een andere kijk op de wereld ontmoeten elkaar vandaag/zaterdag voor een maatschappelijk debat rond een aantal stellingen. Van 5 maart tot en met woensdag 10 april stonden op de websites van de organiserende media zeven ja-neen-vragen die naar het hart van het maatschappelijk debat gaan. Is de slinger van #MeToo doorgeslagen? Is de islam verenigbaar met de westerse waarden? Zijn we te onverdraagzaam tegenover migranten? Werkt de politiek in België? Moet autorijden fors ontmoedigd worden? Verwaarloost ons onderwijs de slimste leerlingen? Bent u bereid om veel comfort in te boeten om het klimaat te redden?

Uiteindelijk schreven 5.600 mensen zich in en er zijn bijna 1.930 koppels gevormd. Zij hebben onderling afgesproken en ontmoeten elkaar zaterdag in heel Vlaanderen en Brussel. In de KVS in Brussel is er zaterdagmiddag ook een live evenement, waar 100 duo’s zullen debatteren.

Het idee kwam van het Duitse Zeit Online, dat in 2017 liefst 20.000 mensen bij elkaar bracht in Duitsland. De initiatiefnemers zijn dan ook tevreden. “We hadden gehoopt op zo’n 5.000 deelnemers en met 5.600 zijn we dus zeker tevreden”, zegt Karel Verhoeven, hoofdredacteur van De Standaard. Volgens hem is 5.600 deelnemers geen representatief staal van de bevolking. “Maar hun antwoorden op de zeven stellingen leren ons toch iets over hoe meningen uiteenlopen, hoe twintigers vaak anders naar de wereld kijken dan zestigplussers en mannen een andere mening hebben dan vrouwen.”

“Los van de inschrijvingen hebben we ook veel e-mails en reacties gekregen. Veel mensen steunen dit initiatief en we hebben geen enkele negatieve reactie gekregen. Dat is in tijdens van polarisering toch wel interessant”, benadrukt de hoofdredacteur van De Standaard.

Over de werking van de Belgische politiek zijn de deelnemers kritisch. Liefst 70 procent vindt dat de politiek in België niet werkt. Jong of oud, man of vrouw, stedeling of kleine gemeente: alle groepen zijn even sceptisch. “Ze trekken het zich aan en willen over de politiek in debat treden. Ook dat is interessant om vast te stellen”, aldus Verhoeven.

Voorts vindt 63 procent dat autorijden fors ontmoedigd moet worden. Maatregelen tegen autorijden krijgen vooral bijval bij deelnemers uit de centrumsteden en Brussel. Vrouwen zijn meer uitgesproken voor dan mannen.

bron: Belga