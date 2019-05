Bijna 50.000 zonnepaneleninstallaties erbij in 2018

Er kwamen vorig jaar bijna 50.000 nieuwe zonnepaneleninstallaties bij in Vlaanderen, goed voor een vermogen van zowat 225 megawatt (MW). Dat blijkt uit de Energiekaart van het Vlaams Energieagentschap. Er kwamen het voorbije jaar 48.599 installaties bij. Dat geeft voorlopig 225 MW bijkomend vermogen: alvast meer dan de 131 MW en de 194 MW die respectievelijk in 2016 en 2017 werden gerealiseerd. In totaal staat de teller nu op 378.939 zonnepaneleninstallaties in Vlaanderen, goed voor een vermogen van 2.823 MW.

Van die nieuwe installaties kwam 99 procent terecht op daken van gezinswoningen, of 85 procent van het in 2018 geïnstalleerde vermogen. Zo kwamen er bijvoorbeeld – gemeten in aantal installaties per 1.000 inwoners – veel zonnepanelen bij in Gavere, Haacht of Wingene.

Behalve bij de gezinnen kwamen er ook grote installaties bij. Bedrijven, organisaties en overheden lieten afgelopen jaar 353 grote zonneprojecten bouwen, voor meer dan 34 MW. Dat zijn twee derde meer zonnepaneleninstallaties dan het jaar ervoor en meer dan een verdubbeling van het bijgeplaatste vermogen.

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters toont zich tevreden met de cijfers. “Het blijft mogelijk om de doelstellingen tegen eind 2020 voor zon te halen. De trend naar zonne-energie zette zich eerder al opnieuw in bij de Vlaamse huishoudens. Ik ben blij om te zien dat er nu ook grotere projecten bijkomen. We hebben ze niet alleen nodig om onze doelstellingen te halen, maar ook de bedrijven, organisaties en lokale overheden zelf doen er hun voordeel mee om te investeren in hernieuwbare energie.”

