Een dag geen vlees eten bespaart even veel water als maand lang niet douchen

Waterschaarste is een probleem waar we steeds vaker mee geconfronteerd worden. De lange, droge zomermaanden zorgen voor een heus tekort en bewust omspringen met ons watergebruik was zelden zo belangrijk als nu. Minder douchen, de kraan dichtdraaien tijdens het tandenpoetsen en je gazon niet besproeien helpen, maar minder vlees eten blijkt het meest effectief.

De mens kan niet zonder drinkwater, zoveel is zeker. En het is hoog tijd om daar met z’n allen eens grondig bij stil te staan. Er zijn heel wat manieren om minder water te verbruiken, maar de meest effectieve zal je wellicht verbazen. Niet douchen, noch wassen, noch tandenpoetsen blijkt het meeste water te verbruiken. Het vlees op je bord is daarentegen een ander verhaal.

15.400 liter per kilo







Een douchebeurt van 9 minuten kost je 65 liter water, een heerlijk bad verbruikt 120 liter. Niet niks, maar wel vergeleken met een biefstuk. Uit onderzoek van de Universiteit Twente blijkt dat rundvlees een van de grootste waterverbruikers is. Per kilo vlees is er zo’n 15.400 liter water nodig voor onder andere het schoonmaken van de stallen en het verbouwen van veevoeder. Een biefstuk van 150 gram kost dus 2.250 liter. Het equivalent van een maand lang een keer per dag douchen.

Wil je water besparen, dan is minder vlees eten zeker een stap in de goede richting. Dat betekent niet dat je meteen vegetariƫr moet worden: een of enkele dagen per week geen vlees eten, is al een hele vooruitgang.