Woody Allen vindt geen uitgever meer voor zijn memoires

Na de producenten en acteurs boycotten nu ook uitgevers de Amerikaanse regisseur Woody Allen. Hij vindt niemand die zijn memoires wil publiceren, bericht The New York Times. Geen enkele heeft een bod gedaan, schrijft de New York Times. Sommigen zeggen dat ze zelfs de tekst niet gelezen hebben. De vijf grote uitgevers in de VS, HarperCollins, Hachette, Macmillan, Simon & Schuster en Penguin Random House, wilden geen commentaar kwijt op vraag van het Franse persagentschap AFP.

Sinds de #MeToo-golf op gang kwam, kwamen de beschuldigingen van seksueel misbruik weer naar boven die zijn adoptiedochter Dylan in 1992 had gelanceerd. Er liepen destijds twee onderzoeken tegen hem, die enkele maanden duurden, maar uiteindelijk zonder gevolg bleven. Dylan Farrow, gesteund door haar adoptiemoeder Mia Farrow en broer Ronan Farrow, bracht de beschuldigingen begin 2018 opnieuw onder de aandacht. Woody Allen heeft ze steeds ontkend.

Hoewel de feiten niet bewezen zijn, was het besmeurde imago van Woody Allen voldoende voor verschillende acteurs en actrices om publiek afstand van hem te nemen. Ze wilden niet meer met hem samenwerken. Begin februari sleepte Woody Allen de groep Amazon voor de rechter wegens contractbreuk. De internetgigant had zich geëngageerd om vier films van Woody Allen te financieren maar kwam daarop terug.

Bron: Belga