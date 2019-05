Ronde van Yorkshire – Serge Pauwels ziet een “heel technisch WK-parcours”

Serge Pauwels, winnaar van de Ronde van Yorkshire in 2017, verkende vrijdag samen met Greg Van Avermaet het WK-parcours tijdens de tweede rit van de Ronde van Yorkshire. “Het is heel technisch”, vond de renner van CCC, “explosief, veel draaien en keren. Iets voor klassieke renners, niet voor mij.” “Ik kan me voorstellen dat als het maar een paar graden is en er regen valt, het niet gemakkelijk zal worden”, vond hij na de rit. “Vandaag was het droog, maar ook dan was het al niet gemakkelijk. Er liggen heel veel bochten, heel kort na elkaar, het zal niet eenvoudig koersen zijn, zeker niet als je de wedstrijd wil controleren. Het is zo’n omloop waar er voluit zal gekoerst worden en je beter zelf het initiatief neemt in plaats van de koers te ondergaan. Als het effectief slecht weer zou zijn, dan ga je in die afdalingen, die soms heel steil, smal en bochtig zijn, dat peloton op een lint zien. Het is niet echt gevaarlijk, maar het is vooral technisch. Op den duur zullen er gewoon gaten vallen door al dat draaien en keren en het zal ook een slijtageslag worden.”

“Het is moeilijk te vergelijken met een andere parcours. Misschien het EK-parcours in Glasgow, maar daar was ik niet bij, al zag ik het wel op tv. Het wordt voortdurend optrekken. Het is iets voor de klassieke renners, niet voor mij. En we hebben genoeg jongens, vijf of zes die dit wel aankunnen: Naesen, Gilbert, Stuyven, Greg, Van Aert (al gaat die niet mee, red), Vanmarcke, Lampaert. Kijk, dat zijn er al zes. Dit is geen parcours voor mij. Het is heel explosief en het zal zwaar zijn. Niet alleen de Belgen vinden hier hun ding: het is ook iets voor Sagan, Van der Poel en Alaphilippe. Cavendish? Neen, hij niet. Dat lijkt me hier te zwaar voor hem.”

bron: Belga