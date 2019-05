Raadkamer Gent – Verdachte blijft in de cel na overlijden 18-jarige door drugoverdosis in Zelzate

Een 20-jarige man die aangehouden werd in het onderzoek naar het overlijden zondag van een 18-jarige na een overdosis drugs in Zelzate, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer in Gent beslist, meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. De hulpdiensten werden zondagnamiddag opgeroepen naar het Groenplein in Zelzate, waar een 18-jarige jongeman het bewustzijn was verloren, vermoedelijk na inname van één of meerdere xtc-pillen. “Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, kon enkel het overlijden van de jongeman worden vastgesteld. Zeven personen die aanwezig waren in de woning werden gearresteerd”, zegt het parket.

Het labo en de wetsdokter kwamen ter plaatse en het parket vorderde een onderzoeksrechter. “Vier personen werden maandag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Een 20-jarige man uit Zelzate werd door de onderzoeksrechter aangehouden. De drie andere personen mochten na verhoor door de onderzoeksrechter beschikken. Uit de autopsie en het toxicologisch onderzoek blijken dat het overlijden te wijten is aan een overdosis drugs”, meldt persmagistraat An Schoonjans.

De 20-jarige verdachte verscheen vrijdag voor de raadkamer in Gent, die zijn aanhouding bevestigde.

bron: Belga