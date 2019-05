Huis van Afgevaardigden keurt tekst goed om in klimaatakkoord van Parijs te blijven

Het Huis van Afgevaardigden, dat de Democraten controleren, heeft donderdag een tekst goedgekeurd waarmee Washington gedwongen wordt om in het klimaatakkoord van Parijs te blijven. Het gaat vooral om een symbolische zet, want de kans is zeer klein dat de tekst ook goedgekeurd zal worden door de Senaat. Deze stemming “verklaart aan de hele wereld dat de Verenigde Staten de verpletterende wetenschappelijke studies over het klimaat niet ontkennen”, verklaarde de voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi. “De tekst vraagt dat we nu handelen, door binnen het klimaatakkoord van Parijs te blijven, de enige internationale overeenkomst om een einde te maken aan de klimaatcrisis, en door een actieplan te eisen van de Trump-administratie.”

De tekst werd met 231 stemmen goedgekeurd in het Huis tegenover 190 stemmen tegen. Hoewel ze naar alle waarschijnlijkheid niet goedgekeurd zal worden in de Senaat, waar de Republikeinen de meerderheid hebben, “geven we toch een duidelijk signaal aan onze bondgenoten”, meent de Democratische Kathy Castor.

Eind 2015 ondertekende Trumps voorganger Barack Obama het klimaatakkoord van Parijs, maar Trump besloot in juni 2017 uit dat akkoord te stappen.

Bron: Belga