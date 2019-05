Acht op de tien nieuwe leraars wiskunde zonder juist diploma

Wiskunde wordt almaar vaker gegeven door mensen die geen diploma hebben voor dit vak. In de derde graad secundair hebben nu al acht op de tien startende leerkrachten wiskunde niet het juiste diploma. Dat bericht Het Laatste Nieuws vandaag. Dat er te weinig wiskundeleerkrachten afstuderen, is niet nieuw, maar het tekort bereikt een alarmerend peil, signaleert liberaal Vlaams Parlementslid Franc Bogovic (Open Vld). Hij vroeg de cijfers op bij onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V). “In het secundair onderwijs geven 8.248 leerkrachten het vak wiskunde. Liefst 2.979 onder hen konden alleen het absolute minimumdiploma voorleggen om voor de klas te staan. Nog maar 62 procent, of 5.274 wiskundeleerkrachten, haalden het vereiste bekwaamheidsdiploma in een wiskundige richting. Vijf jaar geleden was dat nog zo’n 67 procent. De laatste vijf jaar krijgen we te maken met een daling van een procentpunt per jaar.”

“Van de startende leerkrachten in het lager secundair heeft nu al 38 procent géén wiskunde gestudeerd aan de hogeschool. In de laatste twee jaar van het secundair, waar het wiskundeniveau al een heel pak hoger ligt, heeft nog slechts 21 procent van de nieuwe krachten een geschikt diploma.”







bron: Belga