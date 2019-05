Dit kan je doen als zijn penis te groot is voor je vagina

Moeder Natuur heeft ervoor gezorgd dat de meeste mannen en vrouwen ‘in elkaar passen’. In sommige gevallen loopt dat echter niet op wieltjes, maar daar zijn enkele oplossingen voor.

Jongeheren komen in alle maten, net zoals ook vagina’s groter of kleiner kunnen zijn. In normale toestand is een vagina ongeveer zeven centimeter diep. Als een vrouw opgewonden raakt, zet de vagina uit zodat er meer plaats is voor meneer.

Pijnlijk bij bepaalde posities







En hoewel een vagina doorgang moet verlenen aan een kind, kan een penis wel degelijk te groot zijn voor sommige vrouwen. “Het is erg zeldzaam, maar sommige mannen zijn zo groot geschapen dat het dat bij bepaalde posities moeilijk of pijnlijk maakt. De gemiddelde penis in erectie komt voor ongeveer 13 centimeter naar binnen. Mannen die groter geschapen zijn dan de gemiddelde man, kunnen de seks pijnlijk maken”, vertelt Christine Greves, gynaecologe van Orlando Health.

Extra voorspel

Toch zijn er enkele tips om het in dergelijke situatie zo comfortabel mogelijk te maken. Zo kan extra voorspel helpen, want hoe meer opgewonden de vrouw is, hoe meer vocht haar lichaam gaat produceren, en hoe gladder en rekbaarder de vagina wordt. Glijmiddel komt ook van pas, al moet je daarbij uitkijken dat je niets forceert.

Sommige standjes kunnen zeker en vast ook soelaas bieden. Als de vrouw, bijvoorbeeld, bovenop de man zit, heeft zij de controle over de diepte en de snelheid. Zo weet ze makkelijker wat het best aanvoelt.