Angèle gaat kleding van ‘Balance ton Quoi’ verkopen

De laatste clip van Angèle, ‘Balance ton Quoi’, ging niet onopgemerkt voorbij. De 23-jarige zangeres neemt seksisten en anderen die vrouwen niet serieus nemen op de korrel. Heel wat mensen vroegen zich al af hoe het zat met de kleding die de figuranten droegen in de clip en nu is er goed nieuws. Je kan binnenkort drie ‘Balance ton Quoi’-stukken kopen.

Okselhaar, nepborsten en poesjes: de clip van ‘Balance ton Quoi’ zit vol verwijzingen naar de vooroordelen die de maatschappij nog steeds heeft over vrouwen. Een string vormt geen vrijgeleide tot verkrachting. Nee betekent nee. Vrouwen zijn geen beesten. Een ding is duidelijk, Angèle is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken en maar goed ook.

Anti Sexism Academy







Naast de niet-zo-verborgen verborgen boodschappen, trekt ook de kleding van de crew in de clip aandacht. We krijgen onder andere een witte ‘Anti Sexism Academy’-hoodie en een paarse ‘Feminism in Progress’-polo te zien. En eerlijk, die willen we gewoon zo snel mogelijk zelf in onze kledingkast hebben hangen. Dankzij de samenwerking tussen Angèle en het Franse label Meuf Paris kan dat binnenkort gewoon. De collectie wordt nog verder aangevuld met een ‘Pac Woman’-T-shirt en toiletpapier. Je kan dus letterlijk je gat vegen aan termen als “machisme” en “misogynie”. Alle opbrengsten gaan bovendien naar twee organisaties die zich inzetten tegen geweld op vrouwen: het Belgische Centre 320 rue Haute en het Franse La Maison des Femmes x Saint-Denis. Bestellen is de boodschap.

De hele collectie is nu beschikbaar in voorverkoop en je aankopen zullen op 4 juni verzonden worden.