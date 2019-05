VS testen DNA-analyses om verwantschap van migranten te bewijzen

Amerikaanse grensbewakers zullen aan de grens met Mexico DNA-testen uitvoeren om te controleren of migranten bloedverwanten zijn. Dat hebben bronnen binnen het ministerie van Binnenlandse Veiligheid woensdag bekendgemaakt. Het testprogramma “Rapid DNA” wordt uitgerold op verschillende sites aan de grens tussen de VS en Mexico, waar elke maand tienduizenden migranten illegaal de VS proberen binnen te komen.

Volgens de Amerikaanse autoriteiten gebruiken volwassenen kinderen waarmee ze geen enkele band hebben om de VS binnen te geraken en er te kunnen blijven. Om deze praktijk te bestrijden, wordt de DNA-test gebruikt, waarbij speekselstalen worden genomen. In het geval van fraude, wanneer het niet om bloedverwanten gaat, kunnen mensen vervolgd worden, laten de anonieme bronnen weten.

Meer dan 190.000 mensen zijn tussen oktober en maart de VS al binnen geraakt als gezin, zonder legale immigratiedocumenten, blijkt uit statistieken van de grenspolitie. Na ondervraging bleek dat duizend van die “gezinnen” niet echt was.

Met de DNA-analyses zal vooral gefocust worden op de relatie ouder-kind, en niet op andere familiebanden zoals nonkel-neef.

Het verwerken van de gegevens duurt met een draagbaar apparaat ongeveer twee uur. De autoriteiten willen met de test onderzoeken of de analyse aan de grens haalbaar en financieel realistisch is.

Bron: Belga