Tweede editie van Straatvinken op 16 mei

Het burgerwetenschapsproject Straatvinken houdt op donderdag 16 mei zijn tweede telmoment van het verkeer in onze straten. In de provincie Antwerpen, het Waasland en Leuven kan iedereen van 17 tot 18 uur mee tellen hoeveel voetgangers, fietsers en voertuigen er door hun straat passeren. Straatvinken is een initiatief van de burgerplatformen Ringland en Straten Vol Leuven, die in hun respectieve regio’s ijveren voor het behalen van een ‘modal split’ van nu 30 naar minimaal 50 procent duurzame verplaatsingen tegen 2030.

Bij de eerste meting op 24 mei 2018 telden meer dan 1.400 burgers in de hele vervoerregio Antwerpen en nog eens een 200-tal in Leuven een uur lang het verkeer in hun straat. Vooral buiten de stad heerst koning auto nog steeds, aldus de nulmeting. In een straal van 2 kilometer rond het station Antwerpen-Centraal waren auto’s en bestelwagens samen goed voor 45,2 procent van de vervoersmodi, tussen de 10 en 30 kilometer van dat centrale punt in de binnenstad liep dat op tot 84,4 procent.







Om na te gaan hoe gezond het verkeer in de straten is, ontwikkelde de Ringland Academie samen met de Universiteit Antwerpen en HIVA – KU Leuven voor de tweede editie bijkomend een verkeersleefbaarheidsmeting. Burgers zullen niet alleen een uurtje het verkeer tellen, ze worden ook gevraagd een verkeersleefbaarheidsbevraging in te vullen. Op basis van acht indicatoren, waaronder verkeersdrukte, aandeel gemotoriseerd verkeer en straatinrichting, krijgt elke straat zo een verkeersleefbaarheidsscore. De bevraging peilt bij de deelnemers ook naar hoe ze hun straat beleven.

bron: Belga