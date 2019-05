Pro League maakt kalender voor komend seizoen pas op 1 juli bekend

De Pro League heeft beslist om de kalenders van de Jupiler Pro League en de Proximus League voor komend seizoen pas bekend te maken op 1 juli, zo bevestigde de Pro League vandaag. De vorige jaren werd de kalender altijd een tweetal weken eerder bekendgemaakt. “Na de Bekerwinst van KV Mechelen rijzen er twee vragen: wat met de promotie naar de Jupiler Pro League en de deelname aan de Europese competities? Dat hangt af van de beslissing van de disciplinaire instanties en de UEFA, want het gaat om een van hun competities. Wat de Pro League betreft, hebben wij een algemene vergadering op maandag en dan zullen wij in overleg met de UEFA een beslissing nemen omtrent de finale tussen een club uit Play-off I en de winnaar van Play-off II. Vandaag kan ik reeds zeggen dat we beslist hebben om de kalender pas op 1 juli bekend te maken”, vertelde Pierre François, CEO bij de Pro League, op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem.

De stuntzege van KV Mechelen in de Bekerfinale tegen AA Gent (1-2) van gisterennamiddag in het Koning Boudewijnstadion heeft dan ook voor problemen gezorgd met de kalender van de play-offs. In principe mag de Bekerwinnaar komend seizoen rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League en speelt de nummer drie uit Play-off I voorrondes. De nummer vier speelt dan tegen de winnaar van Play-off II voor het laatste Europees ticket.







KVM weet echter niet of het komend seizoen in de Jupiler Pro League mag uitkomen en of het Europa in mag. De club wordt immers vervolgd door de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) voor mogelijke wedstrijdvervalsing eind vorig seizoen. Als de club daaraan schuldig wordt bevonden, gaat het rechtstreekse ticket voor de EL-groepsfase naar de nummer drie uit Play-off I en schuift de rest een plaatsje op. Zo zou niet de nummer vier, maar wel de nummer vijf dan nog een finale tegen de winnaar van Play-off II moeten spelen. Op die manier maken Anderlecht en ook verliezend Bekerfinalist Gent nog kans om Europa in te mogen. Paars-wit staat momenteel op de vijfde plaats in de stand, met amper één punt meer dan de Gentenaars. Op de laatste speeldag moet Anderlecht nog naar de Ghelamco Arena.

Het grootste probleem daarbij is de vooropgestelde timing. De wedstrijd voor het laatste Europese ticket staat op 26 mei geprogrammeerd, maar in de zaak van KV Mechelen vinden ondanks de spoedprocedure de laatste verhoren pas plaats op dinsdag 28 mei, een uitspraak moet er zijn voor 30 juni, de laatste competitiedag van het seizoen. Op het moment dat de wedstrijd gespeeld moet worden, is het dus niet duidelijk of de nummer vier of vijf uit Play-off I het veld op moet. Voor volgend seizoen is het dan weer onduidelijk in welke afdeling KV Mechelen en Waasland-Beveren zullen aantreden.

