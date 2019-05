NSZ helpt Waalse handelaars Chinezen verwelkomen

De Waalse poot van het neutraal zelfstandigensyndicaat NSZ gaat lokale handelaars begeleiden om Chinese expats en hun families te verwelkomen. In onder meer Louvain-La-Neuve, Luik en Charleroi komen binnenkort vestigingen van Chinese bedrijven, en met die bedrijven komen ongeveer 2.800 gezinnen mee. In Louvain-La-Neuve komt er binnenkort een China-Belgium Technology Center. Luik verwacht Alibaba en in Charleroi komt er een vestiging van Thunder Power. Naar verwachting komen ongeveer 2.800 gezinnen uit China mee.

Het ‘Welcome Chinese’-programma van het NSZ is er vooral op gericht de lokale handelaars te helpen Chinese klanten te lokken. “Als de handelaren dit type cliënten met een hoge koopkracht willen aanspreken, moeten ze weten wat ze moeten doen en wat ze niet moeten doen om handel te drijven met Chinezen”, zegt het NSZ in een persbericht. Maar ook voor de Chinese gezinnen is het project een goede zaak, meent de zelfstandigenorganisatie. “Als ze weten dat ze verwacht worden, zullen ze zich beter thuis voelen en uit hun isolement treden.”

Concreet zullen de handelaars drie opleidingsmodules kunnen volgen, waarna ze een attest krijgen en een label dat ze op hun vitrine kunnen kleven. De eerste sessie vindt morgen/donderdag al plaats in Luik, vrijdag is Waver aan de beurt.

