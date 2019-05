Leerkrachten in Florida mogen voortaan wapen dragen

Als gevolg van het bloedbad op een school in de Amerikaanse staat Florida met 17 doden een jaar geleden is het leerkrachten er voortaan toegestaan om wapens dragen. Dat besliste het door de Republikeinen gedomineerde parlement in de hoofdstad Tallahassee na een verhit debat, schreef de Miami Herald gisterenavond (lokale tijd). Het wetsontwerp gaat nu naar gouverneur Ron DeSantis, die eerder al zijn steun had kenbaar gemaakt. Een wet die werd aangenomen kort na het bloedbad van Parkland benoorden Miami had leerkrachten nog verboden wapens te dragen tijdens de lesuren.

In de VS worden steeds weer mensen door losgeslagen schutters doodgeschoten op scholen en universiteiten. Pogingen om de wapenwetgeving te verstrengen mislukken steeds, omdat de Republikeinen ertegen zijn. De Amerikaanse president Donald Trump is er voorstander van dat leerkrachten in de VS wapens dragen in de klaslokalen. Intussen hebben 30 staten de wapendracht voor leerkrachten op school toegestaan, zei hij onlangs tijdens een evenement van de machtige wapenlobbyorganisatie NRA in Indianapolis.







In Florida moeten leerkrachten en andere personeelsleden zich eerst registreren voor het “Guardian-programma” van het verantwoordelijke schooldistrict om een training te doorlopen in het kantoor van de plaatselijke sheriff. Sommige schooldirecties hebben al gezegd dat ze hun personeel niet willen bewapenen. Professioneel beveiligingspersoneel en niet de docenten moeten over de veiligheid waken, citeerde de krant Alberto Carvalho van het schooldistrict Miami-Dade.

bron: Belga