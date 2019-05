Jesper Asselman blijft peloton nipt voor

Jesper Asselman (Roompot-Charles) heeft vandaag de openingsrit in de Ronde van Yorkshire (cat. 2.BC) gewonnen. De 29-jarige Nederlander bleef na 182,5 kilometer van Doncaster naar Selby nipt het peloton voor. De Italiaan Filippo Fortin finishte als tweede, voor onze landgenoot Jonas Van Genechten. Asselman is meteen ook de eerste leider. De openingsrit bracht de renners van Doncaster, waar ook de junioren vrouwen en mannen beloften zullen starten tijdens het WK wielrennen in september, naar Selby, over grotendeels vlakke wegen, met slechts één hindernis onderweg, de Côte de Baggaby Hill, 1,9 kilometer aan 4,6 procent. Voer voor sprinters dus, al belette dat niet dat Jacob Hennessy, Jesper Asselman, James Fouché, Kevin Vermaerke, Will Tidball, Joe Nally en Dan Bigham besloten om samen op avontuur te gaan.

Team Ineos en Dimension Data controleerden in het peloton, meer dan drie minuten bonus kregen de vluchters nooit. Ze leken vogels voor de kat in een etappe waarin het peloton regelmatig geteisterd werd door regen, en team Ineos bij de start al op protest mocht rekenen. Uiteindelijk bleven vier renners voorop: Asselman, Bigham, Vermaerke en Nally, met een bonus van 1:20 op 20 kilometer.







Op 5 kilometer was de voorsprong naar 30 seconden gezakt en finaal bleef Asselman, die zijn aanval met perfectie timede, het peloton met slechts enkele tientallen centimeters voor, goed voor zijn tweede profzege na een overwinning in de Ronde van Drenthe in 2016 en de eerste overwinning voor Roompot-Charles dit seizoen.

Bron: Belga