Elise Mertens in kwartfinales uitgeschakeld

Elise Mertens (WTA-18) is er niet in geslaagd zich voor de halve finales van het WTA-toernooi van Rabat (250.000 dollar) te plaatsen. De 23-jarige Limburgse moest vandaag in 1 uur en 52 minuten met 6-4 en 7-6 (7/2) het onderspit delven voor de Griekse Maria Sakkari (WTA-51). Mertens was eerste reekshoofd en titelverdedigster op het gravel in de Marokkaanse hoofdstad. Sakkari voorkwam een Belgisch onderonsje in de halve finales. Morgen neemt ze het om een finaleplaats op tegen Alison Van Uytvanck (WTA-52), die Ysaline Bonaventure (WTA-122) met 5-7, 6-1 en 6-2 uitschakelde.

Van Uytvanck stond één keer eerder tegenover Sakkari. Vorig jaar gaf de 23-jarige Griekse in de kwartfinales op het gras in Ilkley op bij 6-7 (5/7), 6-4 en 3-0 in het voordeel van de 25-jarige Vlaams-Brabantse.







Bron: Belga