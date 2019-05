Sophie Turner en Joe Jonas geven elkaar het jawoord in Las Vegas

Zanger Joe Jonas (30) en ‘Game of Thrones’-actrice Sophie Turner (23) zijn in het geheim getrouwd. Vlak na de Billboard Music Awards in Las Vegas, trok het stel met enkele vrienden naar een kapel om er in het huwelijksbootje te stappen.

Vrienden en familie deelden video’s op hun Instagram Stories van de bruiloft. Dj Diplo was ook aanwezig en draaide enkele naar verluidt later enkele plaatjes voor de tortelduifjes. In de video’s is te zien hoe Turner in een witte jurk een klein zaaltje inloopt, waar Jonas al op haar staat te wachten.

Looks like Sophie Turner and Joe Jonas are getting married!! pic.twitter.com/zSW17g5cHC — Myeisha Essex (@MyeishaEssex) 2 mai 2019



Elvis-imitator







Een Elvis-imitator zegende het huwelijk in en trakteerde de aanwezigen op een cover van ‘Viva Las Vegas’ terwijl de pasgehuwden ‘ring pops’ (snoep in de vorm van een ring) uitwisselden.

Het is niet bekend of het huwelijk echt is, of dat het om een grapje van het koppel gaat.

Eerder op de avond trad de zanger nog met zijn broers op tijdens de Billboard Music Awards, eveneens in Las Vegas.

Turner en Jonas zijn sinds november 2016 samen, nog geen jaar later vroeg de zanger de actrice ten huwelijk.